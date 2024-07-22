Назван самый безопасный китайский автомобиль

Самым безопасным китайским автомобилем в истории по итогам краш-тестов ассоциации С-NCAP признан электромобиль Seres M9.

Модель M9 получила рейтинг защищенности 93,9%. Это наивысшая оценка за всю историю тестов C-NCAP, которые проводятся с 2006 года, отмечается в сообщении компании «МБ Рус», которая импортирует автомобили Seres в Россию.

Безопасность водителя и взрослых пассажиров оценили на 96,98%, пешеходов — на 75,38%, а работу систем активной безопасности — на 97,79%. Суммарный показатель безопасности M9 на 2,6% превзошел результат прежнего рекордсмена C-NCAP — кроссовера Li Auto L9 EREV.

Старт продаж Seres M9 в России запланирован на вторую половину 2024 года. Сейчас в модельный ряд марки входят гибридные кроссоверы M5 и M7.