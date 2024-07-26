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Mazda показала новый логотип

Источник:
Sibnet.ru
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Автомобильная компания Mazda поменяла логотип, он появился на японском сайте товарных знаков Chizai-Watch.

Новый логотип стал одномерным, без традиционной трехмерной текстуры, чтобы соответствовать современным тенденциям. Ранее аналогичным путем пошли и другие автопроизводители, например Volkswagen. Это уже 16-е изменение логотипа Mazda с 1920 года.

Новый логотип Mazda
Новый логотип Mazda
Фото: © пресс-служба Mazda

При этом новый логотип сохранил дизайн существующих крыльев — они лишь стали более четкими. Ожидается, что новый логотип вскоре появится на новых электрических моделях, таких как обновленный Mazda MX-5.

Mazda впервые представила логотип «V-образные крылья» в 1997 году. Согласно информации на сайте автопроизводителя, они символизируют стремление к «постоянным улучшениям для обеспечения мощного, непрерывного роста».

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Топ комментариев

scorpion2777

Стоять уже неспособен, а противостоять, куда уж старому пердуну.

Невезучий

Конечно расстроена и сбита с толку, видать до оргазма не довёл, поэтому написала заяву.

Asd10

Ты бы аккуратнее... Своим же ядом можешь захлебнуться. Дымятся шаровары то?? 🤔

Удавиков

две ракеты маловато, вот если бы два фаба 3000