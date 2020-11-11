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Воздух в сибирских регионах признали самым загрязненным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Аналитический центр при Правительстве РФ выяснил, где в этом году сильнее всего загрязняли воздух – список проблемных зон состоит из регионов Сибири и Дальнего Востока.

«За первые шесть месяцев текущего года было зафиксировано 46 случаев высокого загрязнения воздуха, что на 31,4% превышает показатель за аналогичный период 2019 года», – говорится в исследовании ситуации в стране.

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Оказалось, что в Москве уровень загрязнения воздуха соответствует нормативам, а вот в сибирских регионах и городах ситуация отличается от нормы в худшую сторону.

Случаи высокого загрязнения атмосферного воздуха были отмечены в Бурятии, Забайкальском крае, Красноярском крае и Хакасии. Также подобные случаи были отмечены в Новокузнецке, Комсомольске-на-Амуре, Шелехове (Иркутская область), Омске и Чегдомыне (Хабаровский край).

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