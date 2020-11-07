Власти Кузбасса выяснили причину покраснения реки

Причиной покраснения воды в реке Искитимка в Кемерове стали сточные воды красного оттенка, попавшие из засоренного городского коллектора, сообщил в Instagram заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

«Установлено, что источником загрязнения реки Искитимки стал ее правый приток — ручей Суховский. В него поступали сточные воды красного оттенка, стекавшие с рельефа местности. Сброс на рельеф шел из засоренного городского коллектора», — написал Панов.

Фотографии реки с багровой водой ранее появились в социальных сетях, власти города обещали разобраться с ситуацией и установить источник загрязнения. Искитимка — левый приток Томи, главная малая река Кемерова, протекает по Центральному и Заводскому районам.

Замгубернатора подчеркнул, что аварийная служба провела работы по устранению засора коллектора, устанавливаются виновные. «На данный момент проблема решена», – отметил Панов.