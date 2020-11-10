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Assassin’s Creed Valhalla получила высокие оценки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из игры

Игра Assassin’s Creed Valhalla получила первые оценки, они оказались очень высокими. Критики в среднем поставили высокобюджетному проекту компании Ubisoft более 80 баллов на всех платформах. Шутер официально выходит 10 ноября.

Так, на Metacritic Assassin’s Creed Valhalla получила 85 баллов по итогам оценок версии для ПК, для PS4 оценка составляет 82, для Xbox Series X — 85, для Xbox One — 82 балла на момент публикации новости.

Рецензенты отмечают высокий визуальный уровень игры, просторный открытый мир, переработанную структуру повествования и боевую систему. Из минусов в основном называется затянутость и обилие технических багов.

Assassin’s Creed Valhalla поступит в продажу 10 ноября для ПК, PS4, Xbox One, Xbox Series X и S, а 12 ноября — для PS5. Игра является двенадцатой по счету в популярной франшизе и одной из самых дорогих в производстве.

Действие игры начинается в 873 году во времена завоеваний викингов. Игроку предстоит взять на себя роль воителя Эйвора, ведущего своих сородичей от берегов холодной Норвегии до плодородных земель Англии в поисках нового дома.

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