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Останки древнейших домашних овец нашли в Горном Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ggia / CC BY-SA 3.0

Сибирские ученые исследовали находки одного из древних поселений на территории современного Онгудайского района Республики Алтай и выяснили, что найденные там зубы животных принадлежат домашним овцам, жившим примерно в 3300-2900 годах.

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«В конце IV тысячелетия до нашей эры на Алтай мигрировали племена европеоидов, которые заселили долины горных рек. Археологические раскопки показали, что это были люди высокого роста (некоторые индивидуумы достигали около двух метров). Похоже, они оказались первыми, кто системно занимался скотоводством на этой территории», — цитирует журнал «Наука в Сибири» завкафедрой археологии, этнографии и музеологии Института истории и международных отношений Алтайского государственного университета Алексея Тишкина.

В 1994 году горно-алтайские археологи, обследуя формирующийся овраг на участке террасы одного из притоков реки Каракол в Онгудайском районе, нашли поселение афанасьевской культуры, получившее название Нижняя Соору. Исследователи заложили на краю обрыва небольшой раскоп, куда попал древний очаг, а также кости животных, фрагменты керамики и каменные артефакты, лежавшие рядом с ним.

Исследуя костные материалы, ученые выяснили, какие останки принадлежат крупному и мелкому рогатому скоту, а какие — лошадям и диким животным. Больше всего оказалось костей мелкого рогатого скота, в том числе и овец. Ученые предположили, что овцы эти домашние, поскольку на Алтае в период энеолита дикие формы овец не водились. Скорее всего, их пригнали с собой на Алтай и стали там разводить племена афанасьевской культуры.

В пяти изученных образцах зубов овец возрастом около пяти тысяч лет сохранилась ДНК, анализ которой подтвердил, что найденные зубы принадлежат овцам. Сравнение их геномов с другими геномами из открытого банка генетических данных показало, что эти овцы действительно домашние. Были найдены их родственные хозяйственные линии.

Например, последовательность исследуемого участка ДНК одного зуба оказалась идентична таковой у овцы, обнаруженной на стоянке раннего бронзового века (около 2700 годов до нашей эры) в горах на юго-востоке Казахстана. Затем было сделано радиоуглеродное датирование зубов овец из Нижней Соору, которое определило такой хронологический диапазон: около 3300-2900 годов до нашей эры.

Таким образом, ученые получили подтверждение, что изучаемые ими останки принадлежат самым древним овцам на Алтае.

«Наше комплексное исследование является важным для установления хронологической точки отсчета распространения домашних овец во Внутренней Азии. Мы планируем провести дополнительные работы на поселении Нижняя Соору. Не только для того, чтобы в дальнейшем получить дополнительную информацию об овцах, хозяйстве и рационе питания представителей афанасьевской культуры, но и с целью сохранить этот уникальный археологический памятник от интенсивного разрушения», — отмечает ученый.

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Топ комментариев

ivanbak

Так бы работой всех обеспечили бы по специальности да высокой зп как в других развитых странах.

Nik3316

Цитатаобеспечить пациента и проживающих с ним граждан информационными материаламитолько методички?* а...

Sh.D.D.

Да ладно? А то без счётной палаты никто не догадывается о росте цен.

pepelmetal

Лишать машины и лишать прав, пожизненно!

nicollaich

Лишение машины, лишение прав и лишение свободы.