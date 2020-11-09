НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Необычные древние петроглифы изучили в Горном Алтае

Источник:
Sibnet.ru
274 1

Ученые Горно-Алтайского госуниверситета изучили наскальные рисунки эпохи средневековья, расположенные недалеко от Пазырыкских курганов в Улаганском районе, сообщила пресс-служба вуза.

Изображения выгравированы на скальных выходах острым предметом. На памятнике нарисованы различные фигуры: дикие животные, люди, отдельные изображения оружия, зафиксированы два изображения юртообразных жилищ. Фигуры образуют несколько сцен охоты и боя, есть и отдельные изображения.

Есть там и интересная сцена «встречи» самца и самки оленей, прорисованных бегущими навстречу друг другу. Изученные петроглифы в основном датируются эпохой раннего средневековья (тюркское время), но есть и более древнее изображение колесницы позднего бронзового века, относящееся к рубежу II-I тыс. до нашей эры,

Памятник был впервые обследовали еще в 1980 году, но до сих пор специально не изучали. Это связано с тем, что наскальные рисунки миниатюрны, многие выполнены тонкими неглубокими линиями и их детали плохо видны для невооруженного глаза.

С развитием цифровой фотографии появились доступные методы изучения миниатюр, выполненных техникой гравирования тонкими линиями. Петроглифы фотографировали при боковом освещении утром и вечером, когда солнце находится низко над горизонтом. Благодаря такому освещению на фотоснимках хорошо видны даже не очень глубокие прочерченные на камне линии.

Затем производилась прорисовка наскальных композиций на графическом планшете по увеличенным фотографиям. Достаточно высокое разрешение фотографии позволяет увеличить фотографии в несколько раз и прорисовать малейшие детали и плохо различимые тонкие линии.

Такой способ копирования петроглифов сейчас широко применяется специалистами при изучении памятников наскального искусства. Это самый оптимальный способ изучения наскальных рисунков. Но главным преимуществом изучения петроглифов при помощи цифровой фотографии является то, что это бесконтактный метод изучения, при котором на плоскости с рисунками не оказывается никакое воздействие.

Еще по теме
Останки древнейших домашних овец нашли в Горном Алтае
Сибирские ученые помогут в разведении самой полезной в мире рыбы
От сигареты до томографа: где поджидает радиация
Древние женщины оказались охотницами
смотреть все
Технологии #Наука
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин отказался поздравлять Байдена до оглашения результатов
•
Коронавирус побил антирекорд по суточному приросту в России
•
Кремль объяснил массовую отставку министров
•
Задержан подозреваемый в расстреле сослуживцев солдат
Подробности
•
Сексуальный скандал с Дзюбой: оскорбил статус игрока?
•
Транспортный налог: размер, оплата, льготы
•
Выборы по-американски: когда назовут президента США
•
Убьют миллионы ковидных норок: как изменится рынок пушнины
Как это работает
•
От сигареты до томографа: где поджидает радиация
•
Всемирный шопинг: что нужно знать про распродажу на AliExpress
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Дополнительное образование в Омске уйдет на удаленку
Сибирь 09.11.2020 17:56
Останки древнейших домашних овец нашли в Горном Алтае
Сибирь 09.11.2020 17:33
Сибирские ученые помогут в разведении самой полезной в мире рыбы
Сибирь 09.11.2020 17:26
Дождь и снег пообещали новосибирцам
Сибирь 09.11.2020 17:22
Самое популярное
Приквел «Полицейского с Рублевки» про Яковлева покажут на ТНТ
14153
Участник Евровидения развернул всех мужчин-наставников в шоу «Голос»
9834
Определился победитель президентских выборов в США
6461
Группа Little Big выпустила клип на гимн ненависти к 2020 году
4936
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин отказался поздравлять Байдена до оглашения результатов
•
Коронавирус побил антирекорд по суточному приросту в России
•
Кремль объяснил массовую отставку министров
•
Задержан подозреваемый в расстреле сослуживцев солдат
Как это работает
•
От сигареты до томографа: где поджидает радиация
•
Всемирный шопинг: что нужно знать про распродажу на AliExpress
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Трамп заявил о фальсификации результатов выборов
35
Трамп и Байден написали о победе на выборах в США
31
Путин поднял флаг на новом ледоколе «Виктор Черномырдин»
29
Законопроект о неприкосновенности экс-президентов внесли в Госдуму
29
Трамп объявил себя победителем
29