Необычные древние петроглифы изучили в Горном Алтае

Ученые Горно-Алтайского госуниверситета изучили наскальные рисунки эпохи средневековья, расположенные недалеко от Пазырыкских курганов в Улаганском районе, сообщила пресс-служба вуза.

Изображения выгравированы на скальных выходах острым предметом. На памятнике нарисованы различные фигуры: дикие животные, люди, отдельные изображения оружия, зафиксированы два изображения юртообразных жилищ. Фигуры образуют несколько сцен охоты и боя, есть и отдельные изображения.

Есть там и интересная сцена «встречи» самца и самки оленей, прорисованных бегущими навстречу друг другу. Изученные петроглифы в основном датируются эпохой раннего средневековья (тюркское время), но есть и более древнее изображение колесницы позднего бронзового века, относящееся к рубежу II-I тыс. до нашей эры,

Памятник был впервые обследовали еще в 1980 году, но до сих пор специально не изучали. Это связано с тем, что наскальные рисунки миниатюрны, многие выполнены тонкими неглубокими линиями и их детали плохо видны для невооруженного глаза.

С развитием цифровой фотографии появились доступные методы изучения миниатюр, выполненных техникой гравирования тонкими линиями. Петроглифы фотографировали при боковом освещении утром и вечером, когда солнце находится низко над горизонтом. Благодаря такому освещению на фотоснимках хорошо видны даже не очень глубокие прочерченные на камне линии.

Затем производилась прорисовка наскальных композиций на графическом планшете по увеличенным фотографиям. Достаточно высокое разрешение фотографии позволяет увеличить фотографии в несколько раз и прорисовать малейшие детали и плохо различимые тонкие линии.

Такой способ копирования петроглифов сейчас широко применяется специалистами при изучении памятников наскального искусства. Это самый оптимальный способ изучения наскальных рисунков. Но главным преимуществом изучения петроглифов при помощи цифровой фотографии является то, что это бесконтактный метод изучения, при котором на плоскости с рисунками не оказывается никакое воздействие.