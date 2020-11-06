Новосибирские власти объяснили, как будет работать удаленка в школах

Замминистра образования Новосибирской области Владимир Щукин в пятницу рассказал, как будет организовано дистанционное обучение в школах после каникул.

Накануне стало известно, что каникулы в Новосибирской области продлят на неделю, до 16 ноября. После них начальное звено, пятые и 11-е классы будут учиться очно, остальные – дистанционно. Также на очную форму обучения выйдут малокомплектные и коррекционные школы.

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Щукин сообщил, что при дистанционном обучении задание не может делиться на домашнюю и классную работу: оно выдается ребенку на определенный период.

Дистанционное обучение организовано так, чтобы у ребенка был собственный темп работы, планирование учебной деятельности. «По факту, это персонализированный подход, в индивидуальном режиме», – цитирует замминистра пресс-служба губернатора и правительства региона.

Количество времени, которое школьники проводят за компьютерами во время удаленки, регламентируется: для 7-11 классов продолжительность непрерывной работы с компьютером – не более 35 минут, для более младших классов – 30 минут.