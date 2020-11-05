Владимир Путин назвал Алтай шикарным

Президент России Владимир Путин назвал Республику Алтай шикарной, общаясь с воспитанницей военно-патриотического центра региона после возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

Воспитанница военно-патриотического центра «Вымпел» рассказала президенту, что приехала из Республики Алтай. На это Путин ответил, что это «красивое место, шикарное».

Он добавил, что регион привлекателен среди туристов, и в этом году их было особенно много.

Девушка также рассказала главе государства, что в будущем хочет посвятить себя военному делу, возможно, стать связистом. Путин предложил ей удачи с выбором учебного заведения и добавил, что в Санкт-Петербурге есть Военная академия связи. «Крупное, хорошее учебное заведение», — сказал он.