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Экспресс-тесты на COVID-19 поступили в аптеки Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Экспресс-тесты, позволяющие обнаружить в организме антитела к коронавирусу, поступили в аптеки Бурятии. Узнать результат можно будет за 10-15 минут, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

Уникальность теста заключается в скорости получения результата (10-15 минут) и эффективности (95%). Стоимость набора с тестами — 798 рублей при этом стоимость других аналогов. Тест разработала компания-резидент «Сколково». 

Набор содержит 20 тестовых кассет, флакон с буферным раствором, одноразовые капиллярные пипетки, спиртовые салфетки, скарификаторы (инструмент, позволяющий сделать надрез на пальце).

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Провести тест сможет любой человек, даже находясь дома. Необходимо сделать надрез на пальце, собрать кровь с помощью пипетки, поместить кровь в указанную лунку тестовой кассеты, разбавить буферным раствором. После этого останется лишь дождаться результата. 

Если человек болен, то в окошке кассеты через 10-15 минут появятся соответствующие полоски: есть ли у него коронавирус, в активной ли вирус стадии, или человек уже переболел.

Тесты поступили во вторник в аптеки госпредприятия «Бурят-Фармация» для свободной продажи. Они выявляют антитела класса IgG/IgM к вирусу SARS-CoV-2 в сыворотке, плазме или цельной крови. Первая партия в объеме 3,5 тысячи уже распределена по аптечной сети.

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Wolf Hound

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Nik3316

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