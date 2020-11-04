Власти опровергли техосмотр при минимальных изменениях в авто

Автовладельцы не будут проходить внеплановый техосмотр после минимальных изменений в машине, таких как замена сигнализации или установки колес большего диаметра, сообщила пресс-служба Минпромторга.

Поправки в Технический регламент Таможенного союза ужесточат правила ремонта и тюнинга: водители будут проходить внеплановый техосмотр после замены сигнализации, установки колес увеличенного диаметра, устройств для буксировки прицепов и компьютерного оборудования, сообщили «Известия» со ссылкой на письмо сенатора Андрея Кутепова в Минпромторг. Политик просил отказаться от изменений.

«Проектом изменений не предусмотрено никаких изменений, касающихся необходимости внеплановых прохождений технического осмотра», — приводит ТАСС сообщение министерства.

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Проект, наоборот, предусматривает облегчение процедур вынесения изменений в конструкцию транспортного средства для типовых, наиболее часто встречающихся изменений. Это установка сцепного устройства, внесение изменений в конструкцию двигателя, его систем питания, выпуска отработавших газов, систем снижения токсичности..

Обсуждение документа «О безопасности колесных транспортных средств» продолжается, так как поступило много предложений по изменениям из государств-членов ЕАЭС.