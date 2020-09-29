Новые штрафы для водителей: за шины и ксенон

ГИБДД представила поправки в Правила дорожного движения. Инспекторы могут начать штрафовать за езду на покрышках не по сезону, использование нештатной оптики и отсутствие противосолнечного козырька.

Обновленный «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» размещен на regulation.gov.ru. Он будет проходить общественное обсуждение до 16 октября.

Этот документ приводится в соответствие с действующим с 2011 года техрегламентом Таможенного союза о колесных транспортных средствах (ТР-ТС). Теперь ПДД будут ссылаться на этот регламент, а инспектор ГИБДД при обнаружении нарушений сможет выписать штраф по части 1 статьи 12.5 КоАП — 500 рублей.

По сравнению с предыдущей версией неисправности прописаны более детально. Например, нарушением будет считаться «подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления» или неработающая АБС.

Покрышки не по сезону

Требования предусматривают запрет на использование шипованных покрышек с июня по август и летних — с декабря по февраль. При этом власти субъектов Российской Федерации могут изменить сроки летнего и зимнего периода.

Наказание последует и за установку шипованных шин только на одну ось. Также ДПС получит право штрафовать за использование размерности колес, которые не предусмотрены автопроизводителем.

Ксеноновые фары

Нарушением будет установка в фаре источника света «класса или с цоколем, мощностью, цветовой температурой», не соответствующими «эксплуатационной документации». Это поможет инспекторам выявлять авто с ксеноновыми и светодиодными фарами, которые ослепляют встречных водителей.

Также штраф можно будет получить, если на машине не работают фароочиститель или автоматический корректор наклона фар.

Но автомобилисты смогут устанавливать «оптические элементы, предназначенные для коррекции светового пучка фар», чтобы привести его в соответствие с регламентом.

Тонировка

Правила тонировки смягчаются. Ветровое и боковые стекла должны будут пропускать не менее 70% света (сейчас 75%). Для бронированных машин вводится отдельный норматив по тонировке — не менее 60% света.

Но в верхней части ветрового стекла можно наклеить светозащитную полосу — для легкового автомобиля шириной не более 140 миллиметров.

Также штраф могут выписать за отсутствие противосолнечного козырька, предусмотренного изготовителем, и за трещины на ветровом стекле «в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла, расположенной со стороны водителя».

«Кенгурятник»

В документе прописано, что запрещены конструкции, «выступающие вперед относительно линии бампера, изготавливаемые из стали или других материалов с аналогичными прочностными характеристиками».

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Но допускаются конструкции, «предусмотренные изготовителем в эксплуатационной документации транспортного средства и (или) прошедшие оценку соответствия в установленном порядке», а также металлические решетки массой менее 0,5 килограмма, предназначенные для защиты только фар, государственный регистрационный знак и элементы его крепления.