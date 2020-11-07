Главные сериалы ноября: новые сезоны и долгожданные премьеры

Долгожданное продолжение «Метода» с Паулиной Андреевой, экранизация мистической и загадочной истории «Перевал Дятлова», продолжение американской «Короны» и еще несколько заслуживающих внимания сериалов. Ноябрь богат на достойные премьеры телеканалов и онлайн-кинотеатров.

8 ноября — «Метод 2», Первый канал

9 ноября — «Казанова», Первый канал

9 ноября — «Бомба», канал «Россия»

10 ноября — «Индустрия», HBO

10 ноября — «Дэш и Лили», Netflix

15 ноября — «Корона 4», Netflix

16 ноября — «Перевал Дятлова», канал ТНТ

17 ноября — «Темные начала 2», HBO

26 ноября — «Настя, соберись», КиноПоиск HD

«Метод 2»

В конце прошлого сезона главный герой Родион Меглин умирает, получив удар ножом в сердце от своей напарницы Есени. Казалось, что эта смерть логически завершила историю и сериал, но зрителей ждет новый удивительный поворот.

Теперь Есеня замужем за своим приятелем Евгением Осмысловским, и у нее растет дочь. Героиня крайне тяжело переживает смерть Меглина и возвращается к работе. Именно погоня за очередным сумасшедшим маньяком поможет героине понять, как важна для нее семья.

В ролях: Паулина Андреева, Александр Петров, Егор Корешков, Максим Карушев, Виталий Кищенко, Сергей Сосновский, Кирилл Полухин, Евгения Симонова, Макар Запорожский, Сергей Лобанов, Светлана Устинова, Данил Воробьев, Роман Маякин, Юлия Хлынина, Сергей Гармаш, Артур Сопельник.

«Казанова»

Действие сериала разворачивается в Москве в 1978 году, накануне Олимпийских игр. В Советском Союзе зарегистрировано несколько случаев мошенничества, жертвами которого стали женщины «с положением в обществе». Приметы преступника потерпевшие описывают одинаково: обаятельный, интеллигентный мужчина средних лет. При этом никто из женщин не держит на обманщика зла.

Фото: © кадр из сериала "Казанова", предоставлено Первым каналом

За расследование берутся капитан милиции Шмаков и старший лейтенант милиции Полина Новгородцева. Запутанное дело перерастает в личную драму, когда Казанова узнает, что за ним по пятам идут московские следователи. Он намеревается провернуть привычный трюк, но на этот раз все развивается по незапланированному сценарию.

В ролях: Антон Хабаров, Светлана Ходченкова, Сергей Угрюмов, Катерина Шпица, Александр Назаров, Татьяна Белевич, Григорий Анурин, Кузьма Сапрыкин, Екатерина Редникова, Руслана Рухадзе, Светлана Антонова, Ирина Пегова, Мария Звонарёва, Светлана Смирнова-Марцинкевич, Олеся Железняк, Кристина Бабченко, Софья Лебедева, Екатерина Гусева.

«Бомба»

Гениальный ученый Михаил Рубин попадает в лагерь из-за личного конфликта с наркомом Берией. Но внезапно Рубина освобождают: его лучший друг и коллега Кирилл Муромцев рекомендовал Михаила в секретный проект по созданию советской атомной бомбы, и кандидатура физика была утверждена академиком Курчатовым.

Фото: © кадр из сериала «Бомба», предоставлено каналом «Россия»

Михаил возвращается в Москву и узнает, что его невеста Анна Галеева успела стать женой Кирилла. Чтобы любой ценой выполнить задание государства, молодым ученым придется работать вместе, несмотря на личную драму.

В ролях: Евгений Ткачук, Евгения Брик, Виктор Добронравов, Ольга Смирнова, Михаил Хмуров, Андрей Смелов, Наталья Суркова, Александр Лыков, Виталий Коваленко, Владимир Богданов, Аглая Тарасова, Геннадий Вырыпаев.

«Индустрия»

Сериал расскажет о группе выпускников колледжей, соревнующихся, в условиях жесточайшей конкуренции, за постоянное место работы в ведущем инвестиционном банке Лондона.

Границы между коллегами, любовниками и врагами стираются, когда претенденты вливаются в гущу корпоративной культуры, с сексом и наркотиками. Героям придется решить, что для них важнее — жить полной жизнью, или же бесконечно гнаться за прибылью.

В ролях: Конор МакНил, Мариса Абела, Приянга Бёрфорд, Кен Люн, Фрейя Мавор.

«Дэш и Лили»

Действие романтического комедийного сериала разворачивается в канун Рождества. Главные герои имстории — мечтательная девушка из Нью-Йорка Лили и циник Дэш.

Дэш, ненавидящий новогоднюю суету, находит на полке книжного магазина красный блокнот, принадлежащий Лили. Молодые люди начинают общаться при помощи этой записной книжки, оставляя её друг другу в разных уголках города.

В ролях: Остин Абрамс, Данте Браун, Мидори Френсис, Агнита Такер, Кеана Мари, Джеймс Саито, Уильям Хилл, Майкл Сирил Крейтон.

«Корона»

Сериал «Корона» рассказывает о жизни королевы Елизаветы II с момента ее свадьбы в 1947 году до наших дней. Четвертый сезон охватывает период времени между 1977 и 1990 годами и его действие разворачивается во время премьерства Маргарет Тэтчер.

Фото: © кадр из сериала «Корона»

Сюжет четвертого сезона включают в себя свадьбу принца Чарльза и леди Дианы Спенсер, их поездку по Австралии и Новой Зеландии в 1983 году, Фолклендскую войну, проникновение Майкла Фэйгана во Букингемский дворец, похороны лорда Маунтбеттена, появление принцессы Дианы на церемонии детей-чемпионов Барнардо и ее полет на Конкорде в 1989 году.

В ролях: Клер Фой, Оливия Колман, Имелда Стонтон, Мэтт Смит, Джонатан Прайс, Лесли Мэнвилл, Тобайас Мензис, Элизабет Дебики, Хелена Бонем Картер, Виктория Хэмилтон.

«Перевал Дятлова»

В сериале две равноценные сюжетные линии. Первая — о восхождении группы Дятлова, которая станет художественной реконструкцией их похода и подготовки к нему. И вторая — расследование трагедии майором КГБ Олегом Костиным, отправленным из Москвы в городок Ивдель сразу после того, как были обнаружены тела.

По сюжету Костин прошел Великую Отечественную войну, которая лишила его семьи и наделила необычным даром — иногда Костин может видеть и чувствовать неочевидные вещи. Это поможет ему расследовать трагедию особым способом и узнать, что с самого начала поход дятловцев сопровождался странными, мистическими, рационально необъяснимыми событиями.

В ролях: Петр Федоров, Мария Луговая, Владимир Симонов, Егор Бероев, Павел Ворожцов, Алексей Вертков, Алексей Бардуков, Ирина Лукина, Иван Мулин. Дятловцев сыграли внешне похожие на них молодые актеры.

«Темные начала»

Лира живет в Оксфорде под присмотром своего дяди, лорда Азриэла. Девочка ведет уединенную жизнь в окружении учителей и студентов. Когда судьба столкнет ее с загадочной миссис Колтер, героиня отправится в опасное, полное приключений путешествие в Лондон, а затем — на Северный полюс.

На этом пути она встретит союзников и верных помощников — бронированного медведя Йорека Бирнисона, ведьму Серафину Пеккала, цыганский табор под предводительством Джона Фаа, а также техасского аэронавта Ли Скорсби.

В ролях: Дафни Кин, Джеймс МакЭвой, Рут Уилсон, Кларк Питерс, Иэн Гелдер, Уилл Кин, Эрион Бакаре, Энн-Мэри Дафф, Кит Коннор, Амир Уилсон.

«Настя, соберись»

В центре сюжета девушка Настя. Она крутой дизайнер-архитектор и у нее наступает личный конец света: с работы уволили из-за заказчика-сексиста, мать именно в этот момент решила больше не лезть со своей помощью, а муж изменил с подругой.

Героине ничего не остается, как собраться и справится со всеми трудностями. Задачу пытаются выполнить пять субличностей внутри Насти: властная правительница, чувственная красотка, скромная домохозяйка, импульсивная школьница и амбициозная феминистка.

В ролях: Любовь Аксенова, Юлия Ауг, Светлана Камынина, Вера Строкова, Маргарита Аброськина, Алина Алексеева, Рина Гришина.