Пилот ВВС США оценил боевые качества МиГ-29

МиГ-29 является очень маневренной машиной, но ему не хватает дальности полета и ситуационной осведомленности, считает отставной пилот ВВС США Гай Рейтер, принимавший в 2001 году участие в испытаниях советских истребителей в Польше.

Рэйзер и его сослуживцы занимались подготовкой польских пилотов, летавших на МиГ-29, после вступления Польши в НАТО в 1999 году. Ему довелось пилотировать советский истребитель.

«Самолет был очень маневренным, когда это было необходимо, но, казалось, для этого требовалось очень много топлива», — приводит РИА Новости слова американского пилота. Он отметил, что МиГ-29 «не хватало общей ситуационной осведомленности и дальности полета».

МиГ-29 — советский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Первая серийная модификация поступила в войска в 1983 году. Западные эксперты считают, что модернизированный МиГ-29 может считаться современной боевой машиной, поскольку получил новейшие систему управления и комплекс вооружения.