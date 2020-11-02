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Пилот ВВС США оценил боевые качества МиГ-29

Источник:
РИА Новости
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Фото: Jakub Hałun / CC BY-SA 4.0

МиГ-29 является очень маневренной машиной, но ему не хватает дальности полета и ситуационной осведомленности, считает отставной пилот ВВС США Гай Рейтер, принимавший в 2001 году участие в испытаниях советских истребителей в Польше.

Рэйзер и его сослуживцы занимались подготовкой польских пилотов, летавших на МиГ-29, после вступления Польши в НАТО в 1999 году. Ему  довелось пилотировать советский истребитель.

«Самолет был очень маневренным, когда это было необходимо, но, казалось, для этого требовалось очень много топлива», — приводит РИА Новости слова американского пилота. Он отметил, что МиГ-29 «не хватало общей ситуационной осведомленности и дальности полета».

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МиГ-29 — советский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Первая серийная модификация поступила в войска в 1983 году. Западные эксперты считают, что модернизированный МиГ-29 может считаться современной боевой машиной, поскольку получил новейшие систему управления и комплекс вооружения.

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