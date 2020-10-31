Армения запросила помощь Путина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросил определить форму поддержки по обеспечению безопасности Армении, сообщила пресс-служба армянского МИД.

Пашинян подробно описал ситуацию в Нагорном Карабахе и факт приближения боевых действий к границе Армении и посягательства на территорию республики, указав на союзнический характер взаимоотношений двух стран.

«Премьер-министр обратился к президенту РФ с просьбой начать немедленные консультации для определения формы и степени поддержки, которую РФ может оказать Армении для обеспечения безопасности», — говорится в сообщении.

В частности, Пашинян подчеркнул обстоятельства переброски иностранных вооруженных террористов с Ближнего Востока и их участие в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

Между Арменией и Россией действует Соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года, которое в определенных обстоятельствах предусматривает военную поддержку.