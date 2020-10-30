Кальяны запретили курить в кафе и ресторанах

Поправка в федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» предусматривает «установление запрета курения табака, потребления никотиносодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».

Норма введена для «предупреждения заболеваний, связанных с воздействием окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при потреблении никотиносодержащей продукции, и в целях сокращения потребления табака и никотиносодержащей продукции», говорится в поправках в закон.

Нарушителям придется заплатить штраф в размере от 500 до 1,5 тысячи рублей. Предусмотрены санкции и для владельцев заведений: для индивидуальных предпринимателей штрафы составят до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — до 90 тысяч рублей.

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По данным Ассоциации кальянной индустрии, сегодня в стране работают более 10 тысяч предприятий, предоставляющих услугу курения кальянов. Из них 2,4 тысячи находятся в Москве и более 7 тысяч — в различных регионах.