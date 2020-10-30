Автобус слетел с трассы в Кузбассе

Автобус опрокинулся на трассе в Кемеровской области, восемь человек пострадали, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МВД по региону.

По информации полиции, авария произошла утром в пятницу на 203 километре автодороги «Бийск – Мартыново – Кузедеево - Новокузнецк». Водитель пассажирского автобуса King Long ехал из Таштагола в Новокузнецк, не справился с управлением и съехал с трассы, после чего автобус опрокинулся.

«В результате восьми пассажирам потребовалась помощь медиков. Степень и характер травм будут известны после проведения обследования», – говорится в сообщении. По факту аварии проводится проверка. Детали произошедшего устанавливаются.