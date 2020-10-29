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Минфин раскритиковал индексацию пенсий работающим пенсионерам

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента России

Минфин не поддерживает индексацию пенсий работающим пенсионерам, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

«Пенсия — это компенсация за утраченный заработок, и если пенсионер, который получает пенсию, еще и работает, то заработок не утрачен. Может быть, он небольшой, этот заработок, но в целом он получает и заработок, и пенсию», — пояснил министр на выступлении в Госдуме.

С инициативой индексировать пенсии работающим пенсионерам ранее выступили некоторые парламентарии. Силуанов подчеркнул, что государству следует сосредоточиться на поддержке тех пенсионеров, которые сегодня не работают.

По словам министра, заработная плата в последние годы растет, причем растет в среднем выше, чем темпы инфляции. Кроме этого, в проекте бюджета на 2021 год заложена индексация пенсий выше инфляции, напомнил Силуанов.

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