Россия сохранит свободное движение капитала

Россия не собирается ограничивать движение капитала, сообщил президент Владимир Путин во время выступления на инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!». По словам главы государства, это принципиальная позиция властей.

«Основные инвесторы у нас откуда? Это Кипр, Нидерланды, ну и так далее. Это реинвестиции в наш российский капитал, тоже хорошо. Мы не жалеем о том, что у нас свободное движение капитала. Мы его не ограничиваем и не собираемся ограничивать, это наша принципиальная позиция», — цитирует Путина сайт Кремля.

Российский лидер признал, что из-за пандемии коронавируса сроки достижения ряда национальных целей развития пришлось сдвинуть, но отменять их не планируется. Одновременно увеличилось финансирование крупных инфраструктурных проектов.

В частности, государство выделило дополнительные 80 миллиардов рублей на строительство новых автомобильных и железных дорог. В результате некоторые инвестиционные проекты будут реализованы раньше намеченных сроков.