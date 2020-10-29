Санврачи Бурятии перечислили отличия гриппа от коронавируса

Пути передачи вируса гриппа и коронавируса похожи. Но скорость и время передачи, последствия и течение болезни отличаются, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора Бурятии.

В период подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией люди забывают об опасности гриппа. Хотя он может привести к не менее тяжелым осложнениям и смерти.

#Здоровье Болезнь без запаха и вкуса: как отличить коронавирус

Оба вируса передаются при контакте, воздушно-капельным путем и через предметы. Это их основная схожесть. Первым отличием коронавируса и гриппа является скорость передачи. Грипп передается человеку быстрее — в среднем за три дня. Коронавирус — за пять-шесть дней.

Грипп практически не передается до появления симптомов у носителя. То есть только чихающий и кашляющий человек может заразить другого. А человек, зараженных коронавирусом, может начать передавать его за 24-48 часов до появления симптомов, сам не подозревая о болезни.

Доля тяжелого и критического течения болезни при коронавирусе выше, чем при гриппе. Больше всего риску тяжелой гриппозной инфекции подвержены дети, беременные женщины, пожилые, люди с хроническими заболеваниями и иммунодефицитом.

Риску осложнений при COVID-19 подвержены, в основном, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями.