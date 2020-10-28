Кадыров поспорил с Песковым из-за полномочий

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, напомнившего о том, что главы регионов не могут заниматься внешней политикой после того как глава Чечни выступил с критикой президента Франции Эммануэля Макрона. По словам чеченского лидера, он выступил в качестве мусульманина.

«Я согласен с Дмитрием Сергеевичем и прекрасно знаю, что главы субъектов не формируют внешнюю политику. Кем регулируются внешние и внутренние отношения в стране разбираюсь отлично, и мне объяснять на эту тему ничего не надо», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

При этом он подчеркнул, что выступил с критикой президента Франции не как политик, а как мусульманин, любящий свою религию. Кадыров добавил, что не собирается отказываться от своих слов в отношении Макрона и готов повторить их еще тысячу раз.

«Я мог бы еще больше согласиться с Дмитрием Песковым, если бы он, оценивая мои слова, принял к сведению этот момент. В таком случае его ответ получился бы более объективным», — сказал глава Чечни.

Песков ранее заявил, что внешнюю политику России может определять только президент, а не руководители регионов. Официальный представитель Кремля отреагировал на слова Кадырова, который назвал Макрона «лидером терроризма».

Кадыров посчитал, что именно насмешки над верой стали причиной трагедии с преподавателем в пригороде Парижа, который был убит 16 октября 18-летним чеченцем, который находился во Франции в статусе беженца. Макрон назвал преступление терактом.