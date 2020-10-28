Испытатели вакцины «Спутник V» заразились коронавирусом

Некоторые добровольцы, участвовавшие в испытаниях вакцины «Спутник V», в ходе пострегистрационных исследований сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию, сообщил директор разработавшего препарат Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Специалисты считают, что такой результат может быть связан с тем, что заразившиеся участники испытаний могли получить не вакцину, а плацебо. Предварительно установить, кто получал препарат, а кто «пустышку», можно будет в середине ноября, передает РИА Новости.

Всего в финальном этапе клинических испытаний участвуют около 40 тысяч добровольцев, почти все они — жители Москвы. По правилам, в ходе третьего этапа испытаний 75% участников получат вакцину, остальные 25% — плацебо.

Разработчики используют такую схему, чтобы сравнить эпидемиологическую эффективность. Участники испытаний смогут узнать, вакцину им вкололи или плацебо, лишь после окончания исследований.