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Испытатели вакцины «Спутник V» заразились коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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вакцина от коронавируса «Спутник V»
Фото: вакцина «Спутник V» © sputnikvaccine.com

Некоторые добровольцы, участвовавшие в испытаниях вакцины «Спутник V», в ходе пострегистрационных исследований сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию, сообщил директор разработавшего препарат Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Специалисты считают, что такой результат может быть связан с тем, что заразившиеся участники испытаний могли получить не вакцину, а плацебо. Предварительно установить, кто получал препарат, а кто «пустышку», можно будет в середине ноября, передает РИА Новости.

Всего в финальном этапе клинических испытаний участвуют около 40 тысяч добровольцев, почти все они — жители Москвы. По правилам, в ходе третьего этапа испытаний 75% участников получат вакцину, остальные 25% — плацебо.

Разработчики используют такую схему, чтобы сравнить эпидемиологическую эффективность. Участники испытаний смогут узнать, вакцину им вкололи или плацебо, лишь после окончания исследований.

Тема: Распространение коронавируса
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