Заболевшие COVID-19 россияне получат бесплатные лекарства

Правительство РФ приняло решение обеспечивать бесплатными препаратами болеющих COVID-19 в легкой форме граждан, которые лечатся амбулаторно, сообщил президент Владимир Путин на совещании кабмина. Регионы получат деньги на закупку лекарств из федерального бюджета.

«Часть людей, которые столкнулись с инфекцией и болеют в легкой форме, они готовы были бы проходить лечение амбулаторно, но речь идет о доступности лекарств», — цитирует главу государства РИА Новости.

Путин подчеркнул, что согласования в целом уже завершены и попросил выделить из федерального бюджета необходимые для закупок лекарств деньги, средства планируется направить всем регионам. По предварительным подсчетам, на это потребуется 5 миллиардов рублей.

Российский лидер также добавил, что регионы получат дополнительную финансовую помощь на приобретение средств индивидуальной защиты, улучшение материально-технической базы, тестирование коронавирусной инфекции.

«Что касается помощи регионам. Знаю, что практически согласована цифра в 10 миллиардов рублей, нужно это сделать и сделать это прямо сейчас», — сказал он, попросив кабмин не затягивать с этим решением.