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«Скорые» в Омске привезли к Минздраву больных, которых некуда класть

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Бригады скорой помощи в ночь на среду привезли к зданию омского Минздрава больных коронавирусом, которых отказались принимать в больницы.

«К зданию Министерства здравоохранения Омской области подъехали две машины скорой помощи с пациентами, находящимися в тяжелом состоянии. Позже подъехала третья машина без пациента», – цитирует «Интерфакс» региональный минздрав.

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Врачи привлекли к себе внимание включенной сигнализацией и заявили, что не могут передать больных в стационары. По заверению Минздрава, после этого пациентов положили в больницу скорой помощи №2. По факту происшествия в министерстве начали служебное расследование.

В среду утром ряд омских СМИ сообщил, что один из пациентов скончался, но Минздрав этот факт не подтверждает. «Пациенты, доставленные ночью в стационар, живы. Получают необходимое лечение», – написал официальный аккаунт министерства в соцсети «ВКонтакте».

Тема: Распространение коронавируса
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