НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

«Америка нас не любит»: как выборы в США отразятся на России

Автор:
Вячеслав Корзун, Sibnet.ru
168 0
Фото: © Official White House Photo
Ровно неделя осталась до важнейшего политического события — президентских выборов в США. Республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден идут нога в ногу — исход голосования непредсказуем. Чего ждать России от победы того или иного кандидата?

«Думаю, глубоко проник в понимании предмета Семен Слепаков, когда он написал текст, начинающийся словами "Америка нас не любит"», — так глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопрос, кто из кандидатов в президенты более предпочтителен для Москвы.

Нынешние выборы продемонстрировали глубочайший политический раскол в американском обществе. Трамп и Байден придерживаются противоположных точек зрения практически во всем. Их избиратели смотрят друг на друга как на открытых врагов. Объединяет их, пожалуй, только противостояние с Россией.

На прошедших накануне дебатах Трамп и Байден поспорили, кого Кремль не хочет видеть во главе Белого дома. «Глава нацразведки Джон Рэтклифф сказал, что Россия хочет, чтобы я проиграл»,— заявил действующий президент США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАляска: как Россия потеряла золото дважды

«Все происходящее говорит о том, что Россия хочет обеспечить, чтобы я не стал следующим президентом США, потому что они знают, что я знаю их, и они знают меня»,— парировал Байден.

Ясно, что ни республиканцы, ни демократы, победив на выборах не поспешат заключить Россию в объятья. В Вашингтоне давно сложился консенсус отношения к ней, как к противнику. Но политика Трампа и Байдена будет отличаться в ньюансах, часто значительных. И Кремль может здесь сыграть, использовав плюсы и минусы победителя.

Дональд Трамп

Плюсы

Действующий президент США давно стал открытой книгой для Кремля. Известны его сильные и слабые стороны, а также границы, которые он никогда не перейдет.

Главным и глобальным противником Америки Трамп считает Китай. Нынешняя администрация считает Россию второстепенным и слабым оппонентом. Поэтому главные силы Вашингтона брошены на экономическую войну с Пекином.

Он принципиально придерживается миролюбивой риторики по отношению к России. Трамп называет Путина «прекрасным парнем» и на словах призывает ладить с Москвой.

Трамп в отличие от своих предшественников за четыре года правления не развязал ни одной войны и всячески избегал втягивания США в военные конфликты. Он забыл про Украину и Грузию. Старался снизить напряжение на Ближнем Востоке. Устроил переполох в НАТО и переругался с европейскими союзниками.

Минусы

Миролюбивая риторика Трампа ничего стоит. Все его попытки улучшить отношения, в том числе личные встречи с Путиным, закончились провалом. Его обвинили в предательстве американских интересов. Россия же ответ получила новые санкции.

Администрация Трампа разрушила систему международных военных соглашений, ограничивающих ядерные вооружения. Белым дом вышел из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Под большим вопросом — продление договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

 Будучи противником военных конфликтов, Трамп проявил себя сторонником жестких торговых войн. Его администрация всеми силами старается поставить крест на проект российского газопровода «Северный поток — 2». При этом Вашингтон откровенно выкручивает руки европейским странам.

Джозеф Байден

Плюсы

Байден является убежденным сторонником системы международных военных договоров, как фундамента глобальной безопасности. Его администрация, скорее всего, продлит ДСНВ. Возможно, усилится взаимодействие с Россией по другим вопросам глобальной безопасности. Это серьезно снизит военную напряженность. Не исключено начало переговоров с Москвой по проблемам кибербезопасности.

Администрация демократов, защищая интересы свободного рынка, откажется от экономических войн. Белый дом перестанет выкручивать руки Европе и Россия с партнерами сможет спокойно достроить «Северный поток — 2».

Белый дом во главе с Байденом перестроит политику на Ближнем Востоке. Вашингтон постарается восстановить отношения с Ираном. А вот Турцию, вероятно, ждет резкое усиление американского давления. Это даст России новые возможности в этом важнейшем регионе.

Минусы

Байден считает Россию «главной угрозой для США». Китай же, по его представлению, — «самый большой конкурент». Очевидно, что в случае его победы антироссийская риторика ужесточится.

При президентах-демократах отношения с Москвой традиционно ухудшаются. Внешняя политика США станет крайне идеологизированной. Россию ждут обвинения в нарушениях свобод человека и демократических принципов, а также обвинения во вмешательстве в дела других государств. Крайне велика возможность введения из-за этого новых санкций.

США ужесточат политику сдерживания России. Будет усилена поддержка Украины, Грузии, а также антироссийских сил в странах ближнего зарубежья.

Трамп за неделю до выборов вырвался вперед. Действующего президента США готовы поддержать 48% респондентов, а за Байдена высказываются 47%. Еще 3% участников опроса предпочли какого-либо другого кандидата, а 2% не определили своего отношения. Таковы итоги общенационального опроса, проведенного исследовательской службой Расмуссена.

Кто нужен России

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва всеми силами старается не вмешиваться в предвыборный конфликт: «Мы будем работать с любым будущим президентом Соединенных Штатов, с тем человеком, которому окажет доверие американский народ».

«Впервые за 30 лет перспектива смены администрации США не вызывает у Москвы каких-либо позитивных ожиданий», — приводит «Коммерсантъ» слова замдиректора Центр комплексных европейских и международных исследований Дмитрия Суслова.

Использование российского фактора как инструмента внутриполитической борьбы в США, увы, надолго. «Россия останется "токсичной" для любой американской администрации, а диалог с ней по этой причине и дальше будет в высшей степени затруднен», — уверен Суслов.

По его мнению, вне зависимости от исхода выборов в США наверняка будет новая череда расследований о «российском вмешательстве» — с новыми санкциями и еще большим отравлением атмосферы отношений.

Еще по теме
Лукашенко дал клятву белорусскому народу
Лавров усомнился в адекватности Евросоюза
Пять лет войны: как Россия спасла режим Асада в Сирии
Эрдоган призвал турков бойкотировать французские товары
смотреть все
Политика #Мир #Россия #Говорят о России #Военная политика #Аналитика
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин продлил автоматические выплаты на детей
•
Лукашенко дал клятву белорусскому народу
•
Зарплаты бюджетникам рассчитают по новым стандартам
•
Обнаружена неуязвимая для коронавируса группа людей
Подробности
•
«Америка нас не любит»: как выборы в США отразятся на России
•
Погоня за таблетками: куда исчезли все лекарства?
•
Асад рассказал о героизме россиян и подлости американцев
•
Кастрация педофилов: что даст новый закон
Как это работает
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Вспышка COVID-19 произошла в психоневрологическом интернате Хакасии
Сибирь 27.10.2020 17:39
Места скопления людей в Новосибирске будут дезинфицировать
Сибирь 27.10.2020 17:35
Травников перечислил меры по устранению дефицита лекарств в аптеках
Сибирь 27.10.2020 17:33
Новосибирские снайперы уничтожили противника из «винтореза»
Сибирь 27.10.2020 17:25
Самое популярное
Девушка взломала игру Red Dead Redemption 2
5305
Врачей «скорой» возмутил ответ Минздрава про ковидные бригады
4735
Фото Кейт Уинслет под водой со съемок «Аватара-2» выложили в Сеть
4447
Российский блогер сжег собственный Mercedes
3738
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин продлил автоматические выплаты на детей
•
Лукашенко дал клятву белорусскому народу
•
Зарплаты бюджетникам рассчитают по новым стандартам
•
Обнаружена неуязвимая для коронавируса группа людей
Подробности
•
«Америка нас не любит»: как выборы в США отразятся на России
•
Погоня за таблетками: куда исчезли все лекарства?
•
Асад рассказал о героизме россиян и подлости американцев
•
Кастрация педофилов: что даст новый закон
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Навальный попал в компанию Путина и Лаврова
30
Определен срок выпуска цифрового рубля
29
США ввели санкции против российского института
29
Путин пошутил о похоронах недоброжелателей России
24
Путин призвал губернаторов «действовать аккуратно»
23