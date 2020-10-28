«Америка нас не любит»: как выборы в США отразятся на России

Ровно неделя осталась до важнейшего политического события — президентских выборов в США. Республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден идут нога в ногу — исход голосования непредсказуем. Чего ждать России от победы того или иного кандидата?

«Думаю, глубоко проник в понимании предмета Семен Слепаков, когда он написал текст, начинающийся словами "Америка нас не любит"», — так глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопрос, кто из кандидатов в президенты более предпочтителен для Москвы.

Нынешние выборы продемонстрировали глубочайший политический раскол в американском обществе. Трамп и Байден придерживаются противоположных точек зрения практически во всем. Их избиратели смотрят друг на друга как на открытых врагов. Объединяет их, пожалуй, только противостояние с Россией.

На прошедших накануне дебатах Трамп и Байден поспорили, кого Кремль не хочет видеть во главе Белого дома. «Глава нацразведки Джон Рэтклифф сказал, что Россия хочет, чтобы я проиграл»,— заявил действующий президент США.

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«Все происходящее говорит о том, что Россия хочет обеспечить, чтобы я не стал следующим президентом США, потому что они знают, что я знаю их, и они знают меня»,— парировал Байден.

Ясно, что ни республиканцы, ни демократы, победив на выборах не поспешат заключить Россию в объятья. В Вашингтоне давно сложился консенсус отношения к ней, как к противнику. Но политика Трампа и Байдена будет отличаться в ньюансах, часто значительных. И Кремль может здесь сыграть, использовав плюсы и минусы победителя.

Дональд Трамп

Плюсы

Действующий президент США давно стал открытой книгой для Кремля. Известны его сильные и слабые стороны, а также границы, которые он никогда не перейдет.

Главным и глобальным противником Америки Трамп считает Китай. Нынешняя администрация считает Россию второстепенным и слабым оппонентом. Поэтому главные силы Вашингтона брошены на экономическую войну с Пекином.

Он принципиально придерживается миролюбивой риторики по отношению к России. Трамп называет Путина «прекрасным парнем» и на словах призывает ладить с Москвой.

Трамп в отличие от своих предшественников за четыре года правления не развязал ни одной войны и всячески избегал втягивания США в военные конфликты. Он забыл про Украину и Грузию. Старался снизить напряжение на Ближнем Востоке. Устроил переполох в НАТО и переругался с европейскими союзниками.

Минусы

Миролюбивая риторика Трампа ничего стоит. Все его попытки улучшить отношения, в том числе личные встречи с Путиным, закончились провалом. Его обвинили в предательстве американских интересов. Россия же ответ получила новые санкции.

Администрация Трампа разрушила систему международных военных соглашений, ограничивающих ядерные вооружения. Белым дом вышел из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Под большим вопросом — продление договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Будучи противником военных конфликтов, Трамп проявил себя сторонником жестких торговых войн. Его администрация всеми силами старается поставить крест на проект российского газопровода «Северный поток — 2». При этом Вашингтон откровенно выкручивает руки европейским странам.

Джозеф Байден

Плюсы

Байден является убежденным сторонником системы международных военных договоров, как фундамента глобальной безопасности. Его администрация, скорее всего, продлит ДСНВ. Возможно, усилится взаимодействие с Россией по другим вопросам глобальной безопасности. Это серьезно снизит военную напряженность. Не исключено начало переговоров с Москвой по проблемам кибербезопасности.

Администрация демократов, защищая интересы свободного рынка, откажется от экономических войн. Белый дом перестанет выкручивать руки Европе и Россия с партнерами сможет спокойно достроить «Северный поток — 2».

Белый дом во главе с Байденом перестроит политику на Ближнем Востоке. Вашингтон постарается восстановить отношения с Ираном. А вот Турцию, вероятно, ждет резкое усиление американского давления. Это даст России новые возможности в этом важнейшем регионе.

Минусы

Байден считает Россию «главной угрозой для США». Китай же, по его представлению, — «самый большой конкурент». Очевидно, что в случае его победы антироссийская риторика ужесточится.

При президентах-демократах отношения с Москвой традиционно ухудшаются. Внешняя политика США станет крайне идеологизированной. Россию ждут обвинения в нарушениях свобод человека и демократических принципов, а также обвинения во вмешательстве в дела других государств. Крайне велика возможность введения из-за этого новых санкций.

США ужесточат политику сдерживания России. Будет усилена поддержка Украины, Грузии, а также антироссийских сил в странах ближнего зарубежья.

Трамп за неделю до выборов вырвался вперед. Действующего президента США готовы поддержать 48% респондентов, а за Байдена высказываются 47%. Еще 3% участников опроса предпочли какого-либо другого кандидата, а 2% не определили своего отношения. Таковы итоги общенационального опроса, проведенного исследовательской службой Расмуссена.

Кто нужен России

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва всеми силами старается не вмешиваться в предвыборный конфликт: «Мы будем работать с любым будущим президентом Соединенных Штатов, с тем человеком, которому окажет доверие американский народ».

«Впервые за 30 лет перспектива смены администрации США не вызывает у Москвы каких-либо позитивных ожиданий», — приводит «Коммерсантъ» слова замдиректора Центр комплексных европейских и международных исследований Дмитрия Суслова.

Использование российского фактора как инструмента внутриполитической борьбы в США, увы, надолго. «Россия останется "токсичной" для любой американской администрации, а диалог с ней по этой причине и дальше будет в высшей степени затруднен», — уверен Суслов.

По его мнению, вне зависимости от исхода выборов в США наверняка будет новая череда расследований о «российском вмешательстве» — с новыми санкциями и еще большим отравлением атмосферы отношений.