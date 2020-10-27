Путин продлил автоматические выплаты на детей

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 марта 2021 года срока автоматического начисления ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Автоматические выплаты уже действовали с 1 апреля по 1 октября 2020 года. В этот период выплаты на первого или второго ребенка до трех лет продлевались автоматически, без подачи заявления.

Со 2 октября начала работать норма, согласно которой для начисления выплаты нужно подавать заявление. Сами выплаты предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов.

Отмечается, что решение вернуть автоматическое начисление выплат на детей приняли из-за необходимости ограничить социальные контакты в период распространения коронавирусной инфекции.