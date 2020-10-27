НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Роспотребнадзор Бурятии перечислил уловки мошенников в период COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
366 2
Фото: © Sibnet.ru

Мошенники придумали множество новых уловок в период пандемии. Людям продают очистители воздуха от коронавируса, маски, улавливающие вирус, лекарства, якобы помогающие при COVID и многое другое, предупредила пресс-служба Роспортебнадзора Бурятии.

Мошенники могут предложить очиститель воздуха, удаляющий «возбудитель вируса», или маски с фильтром, отсеивающие вирус. Стоимость товаров может быть сильно завышена. Но их эффективность не доказана, и верить продавцам нельзя.

Часто предлагают приобрести лекарства, якобы помогающие от коронавируса. Специалисты Роспортебнадзора предостерегают от подобных покупок. Принимать медикаменты необходимо только по назначению врача.

Госорганы выпускают и бесплатно распространять брошюры о коронавирусе. Мошенники могут просить за них деньги. Злоумышленники могут предлагать провести на дому бесплатное тестирование или вакцинацию от коронавируса. Как правило, цель такого визита – квартирная кража.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧто такое фишинг и как от него защититься?

Они создают вирусные интернет-сайты, распространяющие вредоносное программное обеспечение. А затем крадут личные данные или данные банковской карты. Часто такие сайты могут маскироваться под официальные порталы реальных организаций, например, ВОЗ или Минздрава.

Кража личных данных также возможна через фишинговые рассылки в фейковых предложениях об удаленной работе под прикрытием корпоративных рассылок. Такие сообщения могут приглашать к участию в Zoom-конференции. Но таким образом, мошенники заставляют перейти по небезопасным ссылкам.

Еще по теме
Путин поручил поднять оплату больничных родителям детей до семи лет
Кудрин дал прогноз по курсу рубля до конца 2021 года
Центробанк резко нарастил продажи валюты
Эксперты спрогнозировали отток денег россиян из банков
смотреть все
Экономика #Деньги #Интернет #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поручил поднять оплату больничных родителям детей до 7 лет
•
Мишустин рассказал про «вечные» санкции против России
•
Всеобщий масочный режим введен в России
•
Российские подлодки «заполонили» Атлантику
Подробности
•
Погоня за таблетками: куда исчезли все лекарства?
•
Асад рассказал о героизме россиян и подлости американцев
•
Кастрация педофилов: что даст новый закон
•
Пора платить: где узнать размер налога за 2019 год?
Как это работает
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Роспотребнадзор сообщил о начале производства вакцины «Вектора»
Сибирь 27.10.2020 16:35
Ученые назвали причину исчезновения леса в степном Алтае
Сибирь 27.10.2020 16:20
Спасатели возобновили поиски пропавшего в Бурятии Ан-2
Сибирь 27.10.2020 15:05
Коечный фонд для пациентов с коронавирусом увеличат в Кузбассе
Сибирь 27.10.2020 14:51
Самое популярное
Девушка взломала игру Red Dead Redemption 2
5029
Врачей «скорой» возмутил ответ Минздрава про ковидные бригады
4647
Ученый раскритиковал вакцину «Вектора»
3469
Российский блогер сжег собственный Mercedes
3382
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поручил поднять оплату больничных родителям детей до 7 лет
•
Мишустин рассказал про «вечные» санкции против России
•
Всеобщий масочный режим введен в России
•
Российские подлодки «заполонили» Атлантику
Подробности
•
Погоня за таблетками: куда исчезли все лекарства?
•
Асад рассказал о героизме россиян и подлости американцев
•
Кастрация педофилов: что даст новый закон
•
Пора платить: где узнать размер налога за 2019 год?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин перечислил лучшие качества россиян
45
Навальный попал в компанию Путина и Лаврова
30
Определен срок выпуска цифрового рубля
29
США ввели санкции против российского института
29
Путин пошутил о похоронах недоброжелателей России
24