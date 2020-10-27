Роспотребнадзор Бурятии перечислил уловки мошенников в период COVID-19

Мошенники придумали множество новых уловок в период пандемии. Людям продают очистители воздуха от коронавируса, маски, улавливающие вирус, лекарства, якобы помогающие при COVID и многое другое, предупредила пресс-служба Роспортебнадзора Бурятии.

Мошенники могут предложить очиститель воздуха, удаляющий «возбудитель вируса», или маски с фильтром, отсеивающие вирус. Стоимость товаров может быть сильно завышена. Но их эффективность не доказана, и верить продавцам нельзя.

Часто предлагают приобрести лекарства, якобы помогающие от коронавируса. Специалисты Роспортебнадзора предостерегают от подобных покупок. Принимать медикаменты необходимо только по назначению врача.

Госорганы выпускают и бесплатно распространять брошюры о коронавирусе. Мошенники могут просить за них деньги. Злоумышленники могут предлагать провести на дому бесплатное тестирование или вакцинацию от коронавируса. Как правило, цель такого визита – квартирная кража.

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Они создают вирусные интернет-сайты, распространяющие вредоносное программное обеспечение. А затем крадут личные данные или данные банковской карты. Часто такие сайты могут маскироваться под официальные порталы реальных организаций, например, ВОЗ или Минздрава.

Кража личных данных также возможна через фишинговые рассылки в фейковых предложениях об удаленной работе под прикрытием корпоративных рассылок. Такие сообщения могут приглашать к участию в Zoom-конференции. Но таким образом, мошенники заставляют перейти по небезопасным ссылкам.