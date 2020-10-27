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Гуанако привезли в омский зоопарк

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Омска

Гуанако Маргоша поселилась в омском экоцентре, это представитель семейства верблюдовых, сообщила во вторник пресс-служба администрации Омска.

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По информации администрации, завести гуанако было давней мечтой сотрудников омского экоцентра. Маргоша приехала из Большеречья.

«По словам персонала, представитель семейства верблюдовых плюется вполне умеренно, ест отлично, а посетителей и сотрудников нисколько не стесняется, как будто жила здесь все время», – сказано в сообщении.

Помимо гуанако, из Большереченского зоопарка в Омск привезли пони по имени Люси. Она составит компанию пони Перчинке.

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