Гуанако привезли в омский зоопарк

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Гуанако Маргоша поселилась в омском экоцентре, это представитель семейства верблюдовых, сообщила во вторник пресс-служба администрации Омска.
По информации администрации, завести гуанако было давней мечтой сотрудников омского экоцентра. Маргоша приехала из Большеречья.
«По словам персонала, представитель семейства верблюдовых плюется вполне умеренно, ест отлично, а посетителей и сотрудников нисколько не стесняется, как будто жила здесь все время», – сказано в сообщении.
Помимо гуанако, из Большереченского зоопарка в Омск привезли пони по имени Люси. Она составит компанию пони Перчинке.