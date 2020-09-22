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Трогательную встречу пингвинят со стаей показали в «Роевом ручье»

Источник:
Sibnet.ru
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Сотрудники зоопарка «Роев ручей» в Красноярске показали маленьким пингвинятам бассейн и представили стае, малыши вели себя очень неуклюже и осторожно, сообщается в группе зоопарка в «ВКонтакте».

Пингвинят, которые вылупились в конце июля у пингвинов Жоры и Рэмки, познакомили со стаей и впервые выпустили в бассейн.

«У нас такая стратегия, что когда пингвинята начинают перелинивать с пуха на перо мы забираем пингвинят себе, приучаем их есть с рук, не бояться нас, а когда проходят обучение, они перелинивают, и готовы плавать в бассейне, мы их выпускаем. Знакомство прошло хорошо, они быстро освоились», — сказала заведующая отдела орнитологии Ирина Воронцова.

Очковые пингвины — единственный вид пингвинов, обитающий в Африке, птицы строго охраняются правительством ЮАР, как вид, находящийся под угрозой вымирания. В Парке «Роев ручей» пингвины живут с 2011 года, зимой они находятся в закрытом теплом помещении, а летом гуляют в просторном уличном вольере. Очковые пингвины создают пары на всю жизнь.


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Топ комментариев

jeryakob

самым нуждающимся. омону еще надо

merkulov tolya

как им верить если они из всех договоров выходят

Nik3316

перевожу... первые выпустили, поэтому бабла хотим, хотя не факт что он поможет...

150388

Зарплата судьи примерно 200 000 руб, итого 200 000 *3%= 6000 руб это примерно около 78 долларов... Знатно...

Uynachalnica

А то, стоят на страже конституции, однозначно!