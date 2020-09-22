Трогательную встречу пингвинят со стаей показали в «Роевом ручье»

Сотрудники зоопарка «Роев ручей» в Красноярске показали маленьким пингвинятам бассейн и представили стае, малыши вели себя очень неуклюже и осторожно, сообщается в группе зоопарка в «ВКонтакте».

Пингвинят, которые вылупились в конце июля у пингвинов Жоры и Рэмки, познакомили со стаей и впервые выпустили в бассейн.

«У нас такая стратегия, что когда пингвинята начинают перелинивать с пуха на перо мы забираем пингвинят себе, приучаем их есть с рук, не бояться нас, а когда проходят обучение, они перелинивают, и готовы плавать в бассейне, мы их выпускаем. Знакомство прошло хорошо, они быстро освоились», — сказала заведующая отдела орнитологии Ирина Воронцова.

Очковые пингвины — единственный вид пингвинов, обитающий в Африке, птицы строго охраняются правительством ЮАР, как вид, находящийся под угрозой вымирания. В Парке «Роев ручей» пингвины живут с 2011 года, зимой они находятся в закрытом теплом помещении, а летом гуляют в просторном уличном вольере. Очковые пингвины создают пары на всю жизнь.