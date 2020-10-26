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«Росатом» изготовил ядерную батарейку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российские ученые изготовили опытные образцы миниатюрных ядерных источников питания для космоса и авиации, изделия успешно прошли все проверки. Высота такой батарейки всего 15 миллиметров.

Партия ядерных батареек выпущена специалистами Научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика Бочвара, который входит в структуру «Росатома», пишет официальное издание российской атомной отрасли газета «Страна Росатом».

Батарейка работает на тритии — радиоактивном изотопе водорода. Энергия его излучения с помощью полупроводникового преобразователя превращается в электричество. Такой источник питания работает в течение 15 лет, его мощность —200 нановатт.

Отмечается, что тритий достаточно радиоактивен, однако его бета-излучение очень мягкое и не разрушает структуру полупроводниковых материалов, что позволит сохранять рабочие характеристики источника питания долгие годы.

Использовать ядерные батарейки планируется для подпитки электрических систем и датчиков измерительных приборов в космических экспедициях. На сегодня подобные элементы питания серийно выпускаются только в США.

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