НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Новый фильм на Первом раскроет опасность бактериологической бомбы

Источник:
Sibnet.ru
226 0
Фото: Sheila Richards / CC BY 4.0

Доктор биологических наук Михаил Гельфанд в фильме «Повелители биоинформатики» ответит, почему антибиотики больше не работают и где спрятана самая страшная бактериологическая бомба, сообщила пресс-служба Первого канала.

Новый документальный фильм откроет перед зрителям мир биоинформатики. Герой ленты ответит на такие вопросы:

  • Почему эффективная борьба с онкологией стоит очень дорого,
  • Зачем ученым изучать ДНК каждой раковой опухоли,
  • Как будут работать фармкомпании будущего,
  • Зачем ученым менять природу?
  • Какие животные уже генетически модифицируются и настанет ли черед человека?

Фильм «Повелители биоинформатики. Михаил Гельфанд» выйдет 27 октября в 00.15 на Первом канале.

Еще по теме
Сериал «Аванпост» впервые покажут по ТВ
Полную трансляцию боя Хабиба и Гейджи покажут в Wink
Фильм про Никиту Михалкова выйдет на Первом канале
Объявлен кастинг в шоу «Ты — топ-модель»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
КАРТИНА ДНЯ
•
Байден посчитал Россию главной угрозой для США
•
Тихановская объявила общенациональную забастовку
•
Эксперты спрогнозировали отток денег россиян из банков
•
Западных экспертов впечатлило вооружение российской подлодки
Как это работает
•
Сделать КТ легких: как выглядит коронавирус
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Жужжащий сосед: как мухи выживают зимой
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Подросток без прав протаранил шлагбаум омского аэропорта
Сибирь 26.10.2020 12:50
Четверо в «Жигулях» погибли после ДТП с грузовиком под Ачинском. ВИДЕО
Сибирь 26.10.2020 12:41
Власти Кузбасса признали проблему с «ковидным» моргом
Сибирь 26.10.2020 12:12
Морозы до -20 градусов ночью установятся в Восточной Сибири
Сибирь 26.10.2020 11:55
Самое популярное
Мэр Новокузнецка заявил о «цунами» коронавируса
11428
Врачей «скорой» возмутил ответ Минздрава про ковидные бригады
4176
Глава «Вектора» предсказал новую смертоносную пандемию
4133
Microsoft серьезно обновила Windows 10
3362
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Байден посчитал Россию главной угрозой для США
•
Тихановская объявила общенациональную забастовку
•
Эксперты спрогнозировали отток денег россиян из банков
•
Западных экспертов впечатлило вооружение российской подлодки
Подробности
•
Под ореолом тайны: российскому спецназу 70 лет
•
Доллар или рубль: в какой валюте хранить сбережения?
•
Подоходный налог повышается: кто заплатит больше?
•
Врачей «скорой» возмутил ответ Минздрава про ковидные бригады
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин перечислил лучшие качества россиян
45
Навальный попал в компанию Путина и Лаврова
30
США ввели санкции против российского института
29
Определен срок выпуска цифрового рубля
27
Нарышкин заявил о подготовке США цветной революции в Молдавии
25