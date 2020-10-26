Новый фильм на Первом раскроет опасность бактериологической бомбы

Доктор биологических наук Михаил Гельфанд в фильме «Повелители биоинформатики» ответит, почему антибиотики больше не работают и где спрятана самая страшная бактериологическая бомба, сообщила пресс-служба Первого канала.

Новый документальный фильм откроет перед зрителям мир биоинформатики. Герой ленты ответит на такие вопросы:

Почему эффективная борьба с онкологией стоит очень дорого,

Зачем ученым изучать ДНК каждой раковой опухоли,

Как будут работать фармкомпании будущего,

Зачем ученым менять природу?

Какие животные уже генетически модифицируются и настанет ли черед человека?

Фильм «Повелители биоинформатики. Михаил Гельфанд» выйдет 27 октября в 00.15 на Первом канале.