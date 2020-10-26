Новый фильм на Первом раскроет опасность бактериологической бомбы

Доктор биологических наук Михаил Гельфанд в фильме «Повелители биоинформатики» ответит, почему антибиотики больше не работают и где спрятана самая страшная бактериологическая бомба, сообщила пресс-служба Первого канала.
Новый документальный фильм откроет перед зрителям мир биоинформатики. Герой ленты ответит на такие вопросы:
- Почему эффективная борьба с онкологией стоит очень дорого,
- Зачем ученым изучать ДНК каждой раковой опухоли,
- Как будут работать фармкомпании будущего,
- Зачем ученым менять природу?
- Какие животные уже генетически модифицируются и настанет ли черед человека?
Фильм «Повелители биоинформатики. Михаил Гельфанд» выйдет 27 октября в 00.15 на Первом канале.