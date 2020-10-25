Взрыв произошел на российском танкере в Азовском море

Российский нефтяной танкер «Генерал Ази Асланов» терпит бедствие в акватории Азовского моря — на судне произошел пожар и трое членов экипажа оказались за бортом, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«От оперативного дежурного Новороссийского МСКЦ поступило сообщение о том, что на нефтяном танкере произошел пожар в акватории Азовского моря. По предварительной информации танкер пустой. На борту было 13 человек экипажа. В настоящее время шесть человек спасено, четыре человека остались на борту, три человека находятся за бортом», — говорится в сообщении МЧС.

К месту направлены три спасательных судна. Организованна работа оперативного штаба.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал переговорах экипажа танкера с диспетчерами. «За бортом, предположительно, оказались три человека. Взрыв второго и первого танка, основного, грузовых. Поиски по палубе результата не дали. В данный момент подходят буксиры, пересаживают людей, часть экипажа», — говорит один из членов команды судна.

Из переговоров следует, что в результате взрыва судно полностью потеряло ход и управление.