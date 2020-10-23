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Правительство продлит программу льготной ипотеки

Источник:
ТАСС
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Правительство России продлит программу льготного ипотечного кредитования под 6,5% до 1 июля 2021 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин напомнил, что изначально программа была рассчитана до 1 ноября 2020 года. Она хорошо себя зарекомендовала и помогла как российским семьям, так и строительной отрасли, отметил глава российского кабмина.

«На прошлой неделе на совещании с правительством президент выступил с инициативой сохранить льготную ставку до 1 июля 2021 года», — приводит ТАСС слова Мишустина.

Программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках утвердили в конце апреля. Такой кредит можно взять на сумму до 12 миллионов рублей в Москве, Санкт-Петербурге и до 6 миллионов рублей — в остальных регионах.

Льготная ипотека под 6,5% сейчас занимает более 90% в общем объеме выдачи кредитов на новостройки. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что на сегодня выдано 230 тысяч льготных ипотечных кредитов на 670 миллиардов рублей.

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