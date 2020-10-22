Школьница «заманила» призывников на военную службу

Школьница в Курской области поработала волонтером в военкомате и успешно вручила повестки 30 призывникам. Все молодые люди в итоге вовремя явились на призывной пункт.

17-летняя девушка приехала к бабушке в гости в город Курчатов и решила помочь с призывом в армию, пишет «КП-Курск». «Если к парню в дверь звонит симпатичная девушка, то, скорее всего, видеть ее он будет рад и откроет дверь. А тут — повестка из военкомата», — отмечает газета.

Руководство военкомата оценило эффективность юной помощницы — девушку пригласили на специальную церемонию, где ей вручили грамоту за отличную работу. Отмечается, что когда призывнику приносят повестку сотрудники в форме, он нередко попросту не открывает дверь.

«Я с уважением отношусь к юношам, которые несут службу в армии. Считаю, что это почетная обязанность, поэтому и решила помочь в период осеннего призыва», — пояснила школьница свое решение.