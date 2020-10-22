Малышева перечислила три суперпродукта против COVID

Телеведущая Елена Малышева посоветовала включить в рацион три продукта, которые защитят от коронавируса.

По мнению Малышевой, в число полезных от вируса продуктов входят печень трески, устрицы и бразильский орех.

Печень трески богата витамином D. Он запускает клеточный иммунитет и препятствует высокому воспалению в клетках при COVID.

Устрицы — лучший источник цинка, который блокирует размножение коронавируса в клетке. А в 3,5 граммах бразильского ореха содержится суточная норма селена. Селен дает силу естественным киллерам, убивающим вирус. Также он снижает образование тромбов в кровеносных сосудах у пациентов с COVID.