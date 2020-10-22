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Малышева перечислила три суперпродукта против COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Extra Zebra / Attribution License

Телеведущая Елена Малышева посоветовала включить в рацион три продукта, которые защитят от коронавируса.

По мнению Малышевой, в число полезных от вируса продуктов входят печень трески, устрицы и бразильский орех.

Печень трески богата витамином D. Он запускает клеточный иммунитет и препятствует высокому воспалению в клетках при COVID.

Устрицы — лучший источник цинка, который блокирует размножение коронавируса в клетке. А в 3,5 граммах бразильского ореха содержится суточная норма селена. Селен дает силу естественным киллерам, убивающим вирус. Также он снижает образование тромбов в кровеносных сосудах у пациентов с COVID.


Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

лачинов

Если они у меня берут деньги под два процента, а дают под двадцать какое может быть отношение к банкстерам?

Uynachalnica

Кто бы сомневался! Даже ПФР мог заработать, но это не для пенсионеров!

Иркут 69

Так заработать то им несложно. У них под рукой все валютные резервы и они могут спокойно играть на разнице...

Uynachalnica

Че и босиком по снегу не помогло?

нина90

Пусть хоть все закроются больше пользы будет!