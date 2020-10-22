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Путин высказался о возможности новых тотальных ограничений

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии планов по введению в стране жестких и тотальных ограничений из-за коронавируса — нужен жесткий контроль за соблюдением уже введенных ограничительных мер.

«По поводу возможности жестких, тотальных ограничительных мер - мы не планируем этого делать, у правительства нет таких планов», — сказал президент России на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

К Путину обратился председатель совета директоров компании «Северсталь» Алексей Мордашов о необходимости с одной стороны сохранить жизни и здоровье людей, с другой — обеспечить сохранение занятости, заработной платы. По мнению бизнесмена, «достичь этого можно не вводя жесткие ограничительные меры по примеру тех, которые были весной».

«Несмотря на повышение количества тех, кто, к сожалению, болеет этой новой вирусной инфекцией, все-таки вы правы, наши медики в целом научились бороться, появились препараты, медикаменты, вакцины сейчас появляются», — согласился президент.

По его мнению, «генеральный путь борьбы — это, конечно, продолжение тестирования, укрепление системы здравоохранения, индивидуальные средства защиты, соблюдение мер предосторожности, предлагаемых специалистами и врачами, и, конечно, вакцинация». «Надо разворачивать эту вакцинацию по всей стране», — отметил Путин.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

лачинов

Если они у меня берут деньги под два процента, а дают под двадцать какое может быть отношение к банкстерам?

Uynachalnica

Кто бы сомневался! Даже ПФР мог заработать, но это не для пенсионеров!

Disobedient

Шалом! мои маленькие любители экстремизма! ))) Это смотря кого называть и кто называет диктатором .)))...

лачинов

А как только население дает по шапке американским ставленникам ... то сразу диктатура, "рука Кремля"...

Иркут 69

Так заработать то им несложно. У них под рукой все валютные резервы и они могут спокойно играть на разнице...