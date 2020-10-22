Путин высказался о возможности новых тотальных ограничений

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии планов по введению в стране жестких и тотальных ограничений из-за коронавируса — нужен жесткий контроль за соблюдением уже введенных ограничительных мер.

«По поводу возможности жестких, тотальных ограничительных мер - мы не планируем этого делать, у правительства нет таких планов», — сказал президент России на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

К Путину обратился председатель совета директоров компании «Северсталь» Алексей Мордашов о необходимости с одной стороны сохранить жизни и здоровье людей, с другой — обеспечить сохранение занятости, заработной платы. По мнению бизнесмена, «достичь этого можно не вводя жесткие ограничительные меры по примеру тех, которые были весной».

«Несмотря на повышение количества тех, кто, к сожалению, болеет этой новой вирусной инфекцией, все-таки вы правы, наши медики в целом научились бороться, появились препараты, медикаменты, вакцины сейчас появляются», — согласился президент.

По его мнению, «генеральный путь борьбы — это, конечно, продолжение тестирования, укрепление системы здравоохранения, индивидуальные средства защиты, соблюдение мер предосторожности, предлагаемых специалистами и врачами, и, конечно, вакцинация». «Надо разворачивать эту вакцинацию по всей стране», — отметил Путин.