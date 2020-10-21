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Крис Хемсворт раскрыл дату съемок четвертого «Тора»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Мстители»

Съемки фильма «Тор: Любовь и Гром» должны начаться в Австралии в январе 2021 года, четвертая картина о Боге грома из Асгарда будет отличаться от предыдущих, рассказал исполнитель главной роли Крис Хемсворт.

«Очень взволнован возможностью попробовать что-то другое. Знаете, в последних трех фильмах, я думаю, мы пошли дальше и создали разные версии персонажа, теперь люди ожидают кардинальных изменений. У нас есть работа в этом направлении», — цитирует актера Comic Book.

О сюжете фильма почти ничего неизвестно. В нем к роли бывшей возлюбленной Тора Джейн вернется Натали Портман. По комиксам, ее героиня смогла поднять Мьёльнир после того, как Тор перестал быть его достойным. Актриса уже намекала, что ее героиня будет бороться с раком из-за влияния этого артефакта.

Также ожидается, что фильм будет связан с сериалом «Локи». Погибший в основной сюжетной линии Бог обмана вернется в главный временной поток из альтернативной временной линии. Считается, что именно он вернет в основное время уничтоженный в «Тор: Рагнерёк» молот Тора.

Крис Хемсворт в своем Instagram рассказал о разборе сценария фильма вместе с режиссером с Тайкой Вайтити. Последний был так воодушевлен рассуждениями коллеги, что заснул. 

«Мои примечания были настолько подробными и насыщенными, что единственный способ для Тайки полностью их усвоить — это завернуться в плотный кокон и погрузиться в бесконечные возможности того, куда нас приведет фильм», — пошутил Крис.

В последний раз зрители видели Тора в финальных «Мстителях», где он передал Валькирии обязанности короля Асгарда и отправился путешествовать по космосу со Стражами Галактики. Сообщалось, что стражи также могут появиться в четвертом «Торе».

Изначально фильм был запланирован на ноябрь 2021 года, из-за связанных с пандемией перестановок он теперь анонсирован на 11 февраля 2022 года.

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