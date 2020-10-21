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Губернатор Кузбасса изолировался с симптомами коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев перешел на дистанционный режим работы после появления симптомов коронавирусной инфекции, об этом глава региона сообщил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале «Цивилев. Live».

По словам Цивилева, он заболел одновременно с супругой, у них одинаковые симптомы. При этом женщине уже пришел положительный тест на COVID-19. Губернатор уточнил, что у него наблюдаются температура и легкий кашель.

Лечиться Цивилев собирается на дому, он продолжит работу с правительством онлайн. Приоритетом для региональных чиновников глава Кузбасса назвал поддержку медиков, который борются с пандемией.

Цивилев призвал жителей Кузбасса соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а также с уважением относиться к работе врачей, «работающих на пределе человеческих возможностей».

Тема: Распространение коронавируса
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