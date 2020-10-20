Медведев посчитал коронавирус экзаменом

Коронавирус стал своеобразным экзаменом для инноваций, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. По его мнению, Россия справилась с этим экзаменом достойно.

«Пандемия буквально за несколько месяцев, а может даже недель, изменила ход привычной жизни, затронула буквально все сферы — от быта обычных граждан до целых секторов экономики», — сказал Медведев в рамках форума «Открытые инновации».

По его словам, экономика до сих пор не оправилась от проблем, которые возникли, однако пандемия поспособствовала резкому ускорению трансформации электронных сервисов и услуг в России.

«Вирус стал не только угрозой для благополучия человека, но и своеобразным экзаменом для инноваций. Наша страна в целом сумела достойно встретить пандемию и гибко перестроить общественный уклад жизни», — подчеркнул Медведев.

Зампредседателя Совбеза указал, что за последние десять лет государство значительно увеличило объем инвестиций в инновации, создало современную инфраструктуру их поддержки, а также привлекло бизнес. Созданные технологии оказались востребованы в пандемию.