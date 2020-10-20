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Путин отказался от введения локдауна

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин прислушался к мнению специалистов и отказался от очередного локдауна — национального режима нерабочих недель, который вводился весной из-за пандемии коронавируса.

Введение режима «исключено», пишет РБК со ссылкой на собственные источники в федеральном правительстве. Также не планируется обращение главы государства к гражданам. Президент и так регулярно обсуждает ситуацию и меры по борьбе с коронавирусом на различных совещаниях, уточнил источник издания.

Сейчас конкретные меры борьбы с коронавирусом принимают регионы, а основной задачей является разъяснительная работа с гражданами, чтобы они соблюдали меры предосторожности, носили маски и не появлялись в людных местах без лишней необходимости. Общая ситуация остается под контролем и не требует введения локдауна.

Путин в конце марта выступил с обращением к россиянам и объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля. Затем режим локдауна продлили до 30 апреля, после чего власти приняли решение продлить нерабочие недели до конца майских праздников.

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