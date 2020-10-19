Сериал «Сестра Рэтчед» стал самым популярным на Netflix

Приквел фильма «Пролетая над гнездом кукушки» «Сестра Рэтчед» стал самым популярным сериалом производства компании Netflix, сообщила пресс-служба компании на официальной странице в Twitter.

Сериал «Сестра Рэтчед» за первый месяц после выхода сериала посмотрели 48 миллионов подписчиковонлайн-кинотеатра. Это сделало ленту самым популярным сериалом в текущем году среди проектов, созданных Netflix.

«Сестра Рэтчед» — приквел фильма «Пролетая над гнездом кукушки», снятого в 1975 году режиссером Милошом Форманом.

По сюжету, Рэтчед приезжает в Северную Калифорнию, где начинает работать в ведущей психиатрической лечебнице, практикующей новые и не самые нормальные методы лечения пациентов. Все это приводит к тому, что Рэтчед превращается в монстра, которого зрители увидели в фильме 1975 года с Джеком Николсоном.

Известно, что компания Netflix намерена выпустить второй сезон сериала. Дата его выхода пока не сообщалась.