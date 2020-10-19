Теплая погода на Байкале лишила оленей свадебных турниров

Непривычно теплая погода для конца сентября и начала октября на Байкале лишила изюбрей брачных схваток. Животные, обманутые солнцем и дождями, не поняли, что пора начинать сражения за даму сердца, сообщила пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

«В подлеморской тайге оленьи свадебные турниры начинаются обычно с началом заморозков в конце сентября. Но в этом году теплая, дождливая погода внесла коррективы в праздничный календарь оленей. Рогачи молча бродят по тропам вблизи традиционных мест турниров», — рассказал старший научный сотрудник заповедника Геннадий Янкус.

Фото: © ФГУП «Заповедное Подлеморье»

Изображения с фотоловушек фиксировали грустных животных в начале октября, грустно бродивших в окрестностях «ринга». Ранее на фотоловушка в «Заповедном Подлеморье» зафиксировала жирного медведя, отъевшегося на чужих запасах.