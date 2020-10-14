Жирный медведь в Бурятии попал в объектив фотоловушки

Чрезвычайно упитанный медведь в заповеднике Бурятии попал в объектив фотоловушки. Ученые пришли к выводу, что косолапый отъелся на чужих запасах, сообщила пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

«В начале октября ночью в фотообъектив попал чрезвычайно упитанный медведь, явно отъевшийся на чужих запасах. К зиме он полностью готов!» — рассказал старший научный сотрудник заповедника Геннадий Янкус.

На фото заметно, что в объектив попал, действительно, крупный косолапый с весьма объемным животом и толстыми лапами.

Фото: © пресс-служба ФГУП «Заповедное Подлеморье»

Ученый объяснил, что на северных прибрежных участках тайги «Заповедного Подлеморья» урожай ягод и кедра в этом году был ниже среднего. Но бурундуки и кедровки все же успели сделать немалые запасы продовольствия.

Мелкие звери, делая запасы, предусматривают неизбежную необходимость поделиться кормом с соболями и медведями. А «хозяева тайги» в урожайные годы перед залеганием в берлогу набирают запас жира более 50 килограммов.