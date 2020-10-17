Создан самый быстрый тест на COVID-19

Ученые из Оксфордского университета разработали тест, способный выявлять коронавирусную инфекцию меньше чем за пять минут.

Новый тест демонстрирует высокую точность при выявлении COVID-19, пишет агентство Reuters. Его можно использовать для тестирования в аэропортах, а также для проверки сотрудников, которые приходят на работу.

Разработчики рассчитывают выпустить опытный образец в начале 2021 года, еще шесть месяцев потребуется на создание полностью утвержденной модели теста, которую можно будет запустить в массовое производство.

Тест выявляет вирусные белки — так называемые антигены. При этом в теории он уступает по точности молекулярным тестам. Создатели нового теста уверены, что доработки позволят повысить его точность.