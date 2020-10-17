ВОЗ назвала единственное лекарство от COVID-19

Единственным лекарством, показавшим эффективность при лечении COVID-19 в тяжелой форме, на сегодня является дексаметазон, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Эксперты пришли к выводу, что перспективные лекарства лопинавир и ритонавир, а также гидроксихлорохин, оказались бесполезны для пациентов с коронавирусной инфекцией. Все испытания данных препаратов прекращены.

«На настоящий момент кортикостероид дексаметазон является единственным терапевтическим средством, показавшим эффективность против COVID-19 для пациентов с болезнью в тяжелой форме», — подчеркнул глава ВОЗ.

Дексаметазон — противовоспалительный препарат. Анализ его применения показал, что он снижает риск смертности пациентов с коронавирусом на ИВЛ на 35%, а людей на кислородном лечении — на 20%.