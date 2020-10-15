Самую дорогую однокомнатную квартиру нашли в Омске

Специалисты ЦИАН проанализировали цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке в городах Сибири – самое дорогое жильё обнаружилось в Омске и Новосибирске.

По информации ЦИАН, самая дорогая «однушка» на вторичном рынке находится в Омске на улице Красина. Она стоит 13,9 миллиона рублей. Её преимущества – это отдельный вход и дизайнерский ремонт. Площадь квартиры – 53,5 квадратного метра.

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На втором месте топа – однокомнатная квартира площадью 70,8 квадратного метра на улице Крылова в Новосибирске. Она стоит 11 миллионов рублей. В эту цену входят два места на подземной парковке.

Последней в топе оказалась Тыва. Самая дорогая «однешка» в Кызыле находится в пятиэтажке на улице Дружбы и стоит 3 миллиона рублей.