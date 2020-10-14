Агрессивный бык атаковал людей и машины в Иркутске. ВИДЕО

Агрессивный бык в Иркутске, сбежал от владельцев на улицу, и стал нападать на прохожих и проезжающие автомобили. Пострадало несколько человек, животное пришлось пристрелить, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

В среду около 11.00 по местному времени (6.00 мск) в дежурную часть полиции поступило пять сообщений от жителей Иркутска. Встревоженные очевидцы сообщили, что на одной из центральных улиц Ленинского района бык нападает на людей.

От действий животного пострадали двое местных жителей на остановке общественного транспорта, в том числе и школьница. «Агрессивно, ужас как агрессивно вел себя. Метался, метался, машины повредил», — рассказал полицейским свидетельница.

На место происшествия незамедлительно был направлен экипаж ППС. Сотрудники МВД заметили быка, методично повреждавшего припаркованные автомобили. В сложившейся ситуации, на основании Федерального закона «О полиции», сотрудники применили оружие и застрелили животное.