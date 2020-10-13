НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Россия в ООН обвинила Запад в подтасовках в деле Навального

Источник:
ТАСС
267 3
Фото: © Sibnet.ru

Запад прибегает к циничным измышлениям и подтасовкам в связи с якобы имевшим место отравлением Алексея Навального, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на общеполитической дискуссии, отвечая на ряд заявлений в адрес России.

«Все сводится к голословным обвинениям в духе "кто еще, если не Россия, мог это сделать. А доказательств как не было, так и нет - они, дескать, засекречены. Взаимодействовать с Россией при этом страны Запада наотрез отказываются. Наши неоднократные запросы о сотрудничестве и правовой помощи попросту игнорируются», — приводит ТАСС заявление Полянского.

Он подчеркнул, что даже ОЗХО «не смогла точно определить химическую природу обнаруженных в биоматериалах Алексея Навального ингибиторов холинэстеразы, которыми вполне могли быть и алкоголь, и сильнодействующие лекарственные препараты».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТрамп за Навального ударит по России «газовой дубинкой»

«Особенно цинично подобные измышления видятся на фоне того, что нам британской стороной так и не были даны элементарные разъяснения по так называемому делу Скрипалей», — сказал дипломат. Он призвал Запад прекратить передергивать факты и заниматься махинациями с целью продвижения собственных геополитических интересов.

Реальная подоплека всех этих действий — стремление США иметь полную свободу рук на международной арене, указал российский дипломат.

Тема: Отравление Алексея Навального
Омский врач объяснил плохие анализы Навального
Полиция усомнилась в доставке бутылки Навального из Томска в Германию
Навальный назвал токсиколога Сабаева мерзавцем и негодяем
Аэропорт Омска в день прилета Навального «заминировали» из Германии
смотреть все
Политика #Мир #Говорят о России #Громкое дело
КАРТИНА ДНЯ
•
Медведев защитит Россию от новых инфекций
•
Трамп сравнил умственные способности Байдена и Путина
•
«Совет матерей» предложил брать по 500 рублей с бездетных
•
Зафиксирована первая смерть после повторного заражения COVID
Подробности
•
Грозит ли россиянам повторная удаленка?
•
Вредные старообрядцы Забайкалья: как выжить вопреки
•
Война в Нагорном Карабахе: чего ждет Россия?
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
Как это работает
•
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Медиков в Забайкалье впервые привили от COVID-19
Сибирь 13.10.2020 13:18
Экс-губернатор Приангарья отказался от места в Госдуме
Сибирь 13.10.2020 12:53
Сибирские мыши успешно заразились COVID
Сибирь 13.10.2020 11:53
Главу Кузбасса неприятно удивили очереди в поликлинике
Сибирь 13.10.2020 11:45
Самое популярное
Наставники «Голоса» «обалдели» от выступления уроженки Омска
5684
Фильм «Китобой»: Кристина Асмус снова разделась
4611
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
4329
Томич Александр Лунев переехал в водонапорную башню
3665
Обсуждение (3)
КАРТИНА ДНЯ
•
Медведев защитит Россию от новых инфекций
•
Трамп сравнил умственные способности Байдена и Путина
•
«Совет матерей» предложил брать по 500 рублей с бездетных
•
Зафиксирована первая смерть после повторного заражения COVID
Как это работает
•
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Азербайджан и Армения приняли предложение Путина
30
Запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» показали на видео
26
Центробанк запустит печатный станок
24
Космонавтов на МКС оставят без новогодних подарков
20
Папа Римский пересел на водородную Toyota
20