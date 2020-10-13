Россия в ООН обвинила Запад в подтасовках в деле Навального

Запад прибегает к циничным измышлениям и подтасовкам в связи с якобы имевшим место отравлением Алексея Навального, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на общеполитической дискуссии, отвечая на ряд заявлений в адрес России.

«Все сводится к голословным обвинениям в духе "кто еще, если не Россия, мог это сделать. А доказательств как не было, так и нет - они, дескать, засекречены. Взаимодействовать с Россией при этом страны Запада наотрез отказываются. Наши неоднократные запросы о сотрудничестве и правовой помощи попросту игнорируются», — приводит ТАСС заявление Полянского.

Он подчеркнул, что даже ОЗХО «не смогла точно определить химическую природу обнаруженных в биоматериалах Алексея Навального ингибиторов холинэстеразы, которыми вполне могли быть и алкоголь, и сильнодействующие лекарственные препараты».

«Особенно цинично подобные измышления видятся на фоне того, что нам британской стороной так и не были даны элементарные разъяснения по так называемому делу Скрипалей», — сказал дипломат. Он призвал Запад прекратить передергивать факты и заниматься махинациями с целью продвижения собственных геополитических интересов.

Реальная подоплека всех этих действий — стремление США иметь полную свободу рук на международной арене, указал российский дипломат.