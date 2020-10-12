Человек-паук получит неожиданного наставника

Доктор Стивен Стрэндж станет новым наставником Питера Паркера в третьем «Человеке-пауке» и заменит на этом «посту» Тони Старка и Ника Фьюри.

Как уточняет THR, Железный человек поддерживал Паучка в «Возвращении домой», а глава секретной организации Щ.И.Т. помогал ему во «Вдали от дома».

Съемки третьего «Человека-паука» начнутся в Атланте в конце октября, в это же время в Лондоне стартуют съемки другого Marvel-проекта – «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», где Бенедикт Камбербэтч играет главную роль.

#Кинематограф Дэдпула сделают главным героем Marvel

Пока неизвестно, как и где он будет отыгрывать свои сцены, студи Sony и Disney от комментариев воздерживаются.

Ранее сообщалось, что в фильме появится Джейми Фокс. Он опять сыграет злодея Электро – в этой роли актер уже появлялся в картине «Новый Человек-паук. Высокое напряжение» 2004 года с Эндрю Гарфилдом в роли супергероя.

Сюжет фильма не разглашается, известно, что к свои ролям вернутся Том Холланд и Зендая, играющие соответственно Питера Паркера и Эм-Джей, также в фильме появятся лучший друг Питера Нед и его тетя Мэй.

Ожидается, что фильм станет продолжением шокирующего финала прошлогоднего фильма «Вдали от дома», где личность Человека-паука была раскрыта Джей Джоном Джеймсоном, которого сыграл Дж. К. Симмонс.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке начинаются подсъемки для фильма, в разных частях города развешены указатели с его названием.