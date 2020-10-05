Дэдпула сделают главным героем Marvel

Глава студии Marvel Кевин Файги намерен подписать с исполнителем роли Дэдпула Райаном Рейнольдсом крупнейший в истории киновселенной договор на участие героя минимум в 10 фильмах.

Данные сообщил портал The Direct со ссылкой на инсайдера DanielRPK. Информацию пока не подтвердили представители Marvel или актера.

«Файги хочет, чтобы Рейнольдс согласился участвовать в большем количестве проектов киновселенной, чем любой другой актер франшизы подписал ранее. Marvel… уже приняла участие в нескольких крупных сделках с актерами, в том числе в сделках с девятью картинами с Сэмюэлем Л. Джексоном и с Себастьяном Стэном», – говорится в сообщении.

При этом Крис Эванс первоначально подписал контракт на шесть фильмов на роль Капитана Америки, а Роберт Дауни-младший сначала согласился на три фильма о Железном человеке и фильм о Мстителях, прежде, чем пересмотреть свой контракт для появления в других картинах франшизы.

«Таким образом, «самая большая» сделка в истории Mavel будет означать, что актер (в данном случае Райан Рейнольдс) возьмет на себя обязательство по крайней мере десяти потенциальных проектов, если Marvel решит полностью выполнить свое соглашение», – уточняет издание.

Будущее Дэдпула в киновселенной не было определенным после слияния Fox и Disney. Теперь он имеет все шансы стать одной из самых больших звезд франшизы в ближайшие годы, учитывая, насколько большой стала киновселенная, и насколько популярным Рейнольдс сделал Дэдпула.

«Поклонники годами представляли, насколько безумным и веселым будет его взаимодействие с могущественными героями Земли, особенно учитывая, что, как сообщается, Disney планирует сохранить рейтинг R для проектов с его участием», – говорится в сообщении.