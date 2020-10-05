НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Дэдпула сделают главным героем Marvel

Источник:
Sibnet.ru
133 0
Фото: © кадр из фильма «Дэдпул»

Глава студии Marvel Кевин Файги намерен подписать с исполнителем роли Дэдпула Райаном Рейнольдсом крупнейший в истории киновселенной договор на участие героя минимум в 10 фильмах.

Данные сообщил портал The Direct со ссылкой на инсайдера DanielRPK. Информацию пока не подтвердили представители Marvel или актера. 

«Файги хочет, чтобы Рейнольдс согласился участвовать в большем количестве проектов киновселенной, чем любой другой актер франшизы подписал ранее. Marvel… уже приняла участие в нескольких крупных сделках с актерами, в том числе в сделках с девятью картинами с Сэмюэлем Л. Джексоном и с Себастьяном Стэном», – говорится в сообщении.

При этом Крис Эванс первоначально подписал контракт на шесть фильмов на роль Капитана Америки, а Роберт Дауни-младший сначала согласился на три фильма о Железном человеке и фильм о Мстителях, прежде, чем пересмотреть свой контракт для появления в других картинах франшизы.

«Таким образом, «самая большая» сделка в истории Mavel будет означать, что актер (в данном случае Райан Рейнольдс) возьмет на себя обязательство по крайней мере десяти потенциальных проектов, если Marvel решит полностью выполнить свое соглашение», – уточняет издание.

Будущее Дэдпула в киновселенной не было определенным после слияния Fox и Disney. Теперь он имеет все шансы стать одной из самых больших звезд франшизы в ближайшие годы, учитывая, насколько большой стала киновселенная, и насколько популярным Рейнольдс сделал Дэдпула.

«Поклонники годами представляли, насколько безумным и веселым будет его взаимодействие с могущественными героями Земли, особенно учитывая, что, как сообщается, Disney планирует сохранить рейтинг R для проектов с его участием», – говорится в сообщении.



Еще по теме
«Ведьмак» получит третий сезон и новый спин-офф
Проблемы экологии подняли в новой серии «Простоквашино»
Сериал «Эпидемия» выйдет на ТВ
BadComedian посмеялся над откровенными ролями Асмус
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль прокомментировал «выброс смерти» на Камчатке
•
Рассекречены переговоры Путина и Клинтона после гибели «Курска»
•
Россия запустит систему дистанционного обучения
•
Развлекайся с Ростелеком: играй и забирай бесплатно
Как это работает
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Депутат Новоалтайска выступил против перепрофилирования больницы
Сибирь 05.10.2020 18:32
Сибирские ученые рассказали о причинах загрязнения на Камчатке
Сибирь 05.10.2020 17:48
Детсадами Хакасии заинтересовалась антимонопольная служба
Сибирь 05.10.2020 17:12
Новосибирскую вакцину от COVID признали самой безопасной
Сибирь 05.10.2020 16:30
Самое популярное
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
23885
Штрафы за нарушение масочного режима введут в Томске
6395
Выход World of Warcraft Shadowlands перенесли
3741
Браконьер на Алтае нашел и убил впавшего в анабиоз крокодила
3670
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль прокомментировал «выброс смерти» на Камчатке
•
Рассекречены переговоры Путина и Клинтона после гибели «Курска»
•
Россия запустит систему дистанционного обучения
•
Развлекайся с Ростелеком: играй и забирай бесплатно
Подробности
•
Дороги и налоги: что изменит запрет на экспорт кругляка?
•
Пивной Новосибирск: когда закроют наливайки?
•
Новые штрафы для водителей: за шины и ксенон
•
Лифты и налоги: уголовные дела сына экс-губернатора Левченко
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Премьер Украины заявил о возможной отмене пенсий
58
Путин взялся спасать лес
42
Навальный заявил, что за его отравлением стоит «лично Путин»
42
Эрдоган поддержал наступление армии Азербайджана
26
Омские врачи ответили на заявление Навального о «тайных агентах»
25